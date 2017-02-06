Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в городе Сочи

В среду, 8 февраля 2017 года, с 11.00 до 12.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Владимир Терентьев проведет личный прием граждан в городе Сочи по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Хостинскому району города Сочи (г. Сочи, ул. Учительская, 26).

Записаться на прием можно по телефону 8-862-448-03-55.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.