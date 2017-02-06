Разработан новый антитабачный законопроект

Как сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников, народные избранники предлагают ограничить продажу и использование электронных кальянов и других устройств, имитирующих курение.

В документе даны четкие определения парогенераторам и прочим видам электронных заменителей сигарет, а также испарительным смесям. Как отметил Шапошников, Мосгордума предлагает запретить продажу этих аппаратов и аксессуаров несовершеннолетним.

Также депутаты намерены добиться ограничения на их рекламу и использование в общественных местах: в том числе в транспорте, на работе и на детских площадках.

— Используемые в «вейпах» испарительные смеси содержат вещества, которые при нагревании становятся токсичными, — объяснил Шапошников позицию городского парламента. — Также зачастую испарительные смеси содержат в различных дозировках никотин, который является, безусловно, вредным веществом.

В ближайшее время новые антитабачные меры рассмотрят на совместном заседании нескольких комиссий городского парламента, а потом проект закона направят уже в Государственную думу.