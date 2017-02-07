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Земельные участки многодетным семьям в Краснодаре впервые выделят по новым правилам

Вторник, 07 февраля 2017 10:38
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Процедура передачи участков в Краснодаре впервые будет проходить по новым правилам, согласно сформированной очереди представителей многодетных семей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Решением городской Думы Краснодара от 26 января 2017 г. был утвержден перечень 628 земельных участков в поселке Пригородном, которые подлежат распределению в ближайшее время.

По информации департамента муниципальной собственности и городских земель, заседание комиссии по распределению участков в новом земельном массиве пройдет 13 и 14 февраля в муниципальном концертном зале. Работать комиссия будет с 08.00.

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