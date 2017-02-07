Оскорбивший Путина журналист Fox News не намерен извиняться

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил о том, что Кремль считает недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста в адрес президента России и рассчитывает получить извинения. Союз журналистов России (СЖР) также заявил, что никто не имеет права обвинять кого бы то ни было в убийстве.

«Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2033», — сказал О’Рейли в своей передаче в понедельник.

В интервью с президентом США Дональдом Трампом О’Рейли напомнил Трампу об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера «убийцей».

«А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?» — сказал в ответ на это Трамп, подчеркнув, что Соединенным Штатам «лучше ладить с Россией, чем наоборот».

Позднее лидер республиканского большинства в американском сенате Митч Макконнел, комментируя показанный фрагмент интервью Трампа телекомпании Fox News, также назвал Путина «убийцей».