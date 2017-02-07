Белый дом распространил список терактов, которые замалчивают СМИ

Ранее в понедельник президент Дональд Трамп обвинил СМИ в том, что те замалчивают теракты. «Доходит до того, что об этом (терактах — ред.) не сообщают, и во многих случаях весьма нечестная пресса не хочет об этом сообщать», — сказал Трамп, выступая перед военными во Флориде.
Белый дом опубликовал список из 78 терактов, произошедших с сентября 2014 по декабрь 2016 года.
Среди них есть относительно малоизвестные случаи, такие как ранение датского гражданина в Саудовской Аравии в ноябре 2014 года или ранение в той же стране двух граждан США в январе 2015 года.
Также упоминаются теракты, которые были достаточно известны и освещались в прессе — например, убийство канадского солдата у мемориала в Оттаве в 2014 году, ликвидация потенциальных террористов на выставке карикатур в Техасе в 2015 году.
Другие теракты были в числе наиболее широко освещавшихся мировых новостей. Среди них, например, теракт в Тунисе в июне 2015 года, когда погибли 38 и были ранены 39 туристов, а также покушение на теракт в поезде во Франции в 2015 году, когда случайно оказавшиеся в поезде американские туристы-военнослужащие обезоружили террориста.
Кроме того, Белый дом включил в список замалчиваемых терактов взрыв на борту российского пассажирского самолета над Синаем в октябре 2015 года, когда погибли 224 человека, и теракты в Париже в конце 2015 года, когда погибло не менее 129 человек.
Также в список замалчиваемых попали теракты в Стамбуле в июне 2016 года, когда погибло 45 человек, и теракт в Ницце в июле 2016 года, который унес жизни 84 человек.
Белый дом не предоставил критериев, по которым отбирал теракты для списка.
Белый дом распространил список терактов, которые замалчивают СМИВторник, 07 февраля 2017 10:43
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Ранее в понедельник президент Дональд Трамп обвинил СМИ в том, что те замалчивают теракты. «Доходит до того, что об этом (терактах — ред.) не сообщают, и во многих случаях весьма нечестная пресса не хочет об этом сообщать», — сказал Трамп, выступая перед военными во Флориде.