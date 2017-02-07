Белый дом распространил список терактов, которые замалчивают СМИ

Ранее в понедельник президент Дональд Трамп обвинил СМИ в том, что те замалчивают теракты. «Доходит до того, что об этом (терактах — ред.) не сообщают, и во многих случаях весьма нечестная пресса не хочет об этом сообщать», — сказал Трамп, выступая перед военными во Флориде.

Белый дом опубликовал список из 78 терактов, произошедших с сентября 2014 по декабрь 2016 года.

Среди них есть относительно малоизвестные случаи, такие как ранение датского гражданина в Саудовской Аравии в ноябре 2014 года или ранение в той же стране двух граждан США в январе 2015 года.

Также упоминаются теракты, которые были достаточно известны и освещались в прессе — например, убийство канадского солдата у мемориала в Оттаве в 2014 году, ликвидация потенциальных террористов на выставке карикатур в Техасе в 2015 году.

Другие теракты были в числе наиболее широко освещавшихся мировых новостей. Среди них, например, теракт в Тунисе в июне 2015 года, когда погибли 38 и были ранены 39 туристов, а также покушение на теракт в поезде во Франции в 2015 году, когда случайно оказавшиеся в поезде американские туристы-военнослужащие обезоружили террориста.

Кроме того, Белый дом включил в список замалчиваемых терактов взрыв на борту российского пассажирского самолета над Синаем в октябре 2015 года, когда погибли 224 человека, и теракты в Париже в конце 2015 года, когда погибло не менее 129 человек.

Также в список замалчиваемых попали теракты в Стамбуле в июне 2016 года, когда погибло 45 человек, и теракт в Ницце в июле 2016 года, который унес жизни 84 человек.

Белый дом не предоставил критериев, по которым отбирал теракты для списка.