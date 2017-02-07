Филиалу «Ейский групповой водопровод» - 36 лет

В начале февраля коллектив филиала «Ейский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» отметил 36-летие со дня образования. В адрес предприятия пришло поздравление от генерального директора АО «Евразийский» Олега Петухова. В своем поздравлении Олег Евгеньевич отмечает, что все усилия предприятия за минувшие десятилетия были направлены на создание условий для интенсивного развития территорий благодаря развитию и модернизации систем водопроводно-канализационного хозяйства. Сегодня «Ейский групповой водопровод» – это современное предприятие с высокопрофессиональным коллективом, предоставляющее потребителям качественные услуги. Он выразил уверенность в том, что и в дальнейшем «Ейский групповой водопровод» ждут новые успехи, направленные на совершенствование работы сетей и сооружений, сохранение и приумножение общего богатства – чистой воды для потребителей. А также пожелал сотрудникам предприятия счастья, здоровья и благополучия

Тепло и сердечно с днем рождения предприятия поздравил трудовой коллектив филиала «Ейский групповой водопровод» генеральный директор ООО «Югводоканал» Владимир Середенко.

Несмотря на то, что филиал «ЕГВ» переживает нелегкие времена, предприятие выполняет свои договорные обязательства по поставке чистой воды в муниципальные образования северной зоны Краснодарского края и Азовский район Ростовской области. В 2016 году из подземного горизонта было поднято, очищено 14, 64 миллиона кубических метров воды. Этот весомый показатель достигнут благодаря качественному труду и добросовестному отношению к своим профессиональным обязанностям всех работников филиала.

«Впереди у коллектива напряженный период, - говорит директор филиала Алексей Галась. – Близится летний оздоровительный сезон. На курортных территориях, к которым относится Ейский район, за счет приезда отдыхающих значительно возрастет численность населения. Что, в свою очередь, скажется на увеличении потребления холодной воды. И чтобы обеспечить возросшие потребности населения, необходимо тщательно проверить техническое состояние оборудования. И не только проверить, но и провести планово-предупредительный ремонт. Специалисты филиала в настоящее время выявляют такие «узкие» места. Предварительно уже намечено, что надо сделать в первую очередь. В частности, на отдельных артезианских скважинах к летнему периоду мы заменим насосное оборудование. Что обеспечит стабильный подъем воды из подземного горизонта и подачу ее на участок головных сооружений. Уверен, что принятые нами меры дадут положительный результат».