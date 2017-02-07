Судебные приставы Армавирского городского отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд по взысканию задолженностей.

Основной целью операции с говорящим названием «Должник» стали граждане, уклоняющиеся от уплаты налогов, штрафов, алиментов, коммунальных платежей и кредитов. Зачастую судебным приставам бывает очень нелегко встретиться с неплательщиками. Не слишком ответственные граждане используют всевозможные уловки, дабы избежать нежелательных контактов с представителем закона. Потому, жезл инспектора ГИБДД существенно повышает эффективность взыскания.

Операция «Должник» длилась три дня, и за это время было проверено более сотни автовладельцев. Сотрудники ГИБДД проверяли водителей на предмет наличия штрафов за нарушения правил дорожного движения, а судебные приставы уточняли, не возбуждены ли в отношении граждан исполнительные производства. Несколько автовладельцев сделали для себя неприятное открытие. Конечно, непросто понять, как можно не знать о наличии задолженности по алиментам, но именно такую отговорку высказал судебным приставам один из должников.

Другой житель Армавира, имеющий в рамках сводного исполнительного производства долг в 120 тысяч рублей, был вынужден переквалифицироваться в пешеходы. Его автомобиль ВАЗ-2114 был арестован. Предварительная стоимость транспортного средства составляет 100 тысяч рублей, так что после его реализации гражданину необходимо внести еще 20 тысяч, чтобы перестать числиться должником.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю