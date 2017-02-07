Судебные приставы Армавирского городского отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд по взысканию задолженностей.
Основной целью операции с говорящим названием «Должник» стали граждане, уклоняющиеся от уплаты налогов, штрафов, алиментов, коммунальных платежей и кредитов. Зачастую судебным приставам бывает очень нелегко встретиться с неплательщиками. Не слишком ответственные граждане используют всевозможные уловки, дабы избежать нежелательных контактов с представителем закона. Потому, жезл инспектора ГИБДД существенно повышает эффективность взыскания.
Операция «Должник» длилась три дня, и за это время было проверено более сотни автовладельцев. Сотрудники ГИБДД проверяли водителей на предмет наличия штрафов за нарушения правил дорожного движения, а судебные приставы уточняли, не возбуждены ли в отношении граждан исполнительные производства. Несколько автовладельцев сделали для себя неприятное открытие. Конечно, непросто понять, как можно не знать о наличии задолженности по алиментам, но именно такую отговорку высказал судебным приставам один из должников.
Другой житель Армавира, имеющий в рамках сводного исполнительного производства долг в 120 тысяч рублей, был вынужден переквалифицироваться в пешеходы. Его автомобиль ВАЗ-2114 был арестован. Предварительная стоимость транспортного средства составляет 100 тысяч рублей, так что после его реализации гражданину необходимо внести еще 20 тысяч, чтобы перестать числиться должником.
Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю
Операция «Должник»Вторник, 07 февраля 2017 10:49
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Судебные приставы Армавирского городского отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд по взысканию задолженностей.