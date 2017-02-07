Взыскать алименты проще, чем их перечислить

С парадоксальным случаем довелось столкнуться судебному приставу отдела по Прикубанскому округу г. Краснодара.

На исполнение в Службу поступил исполнительный лист о взыскании задолженности по алиментам в размере 211 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель Наира Акимкина предприняла все предусмотренные законом меры в отношении должника. Однако, разыскать его оказалось непросто. На связь мужчина не выходил и по месту регистрации не появлялся. Впрочем, это нельзя назвать уникальным случаем в практике судебных приставов.

Куда интереснее другое: Наира Акимкина наложила арест на несколько банковских счетов неплательщика, и вскоре на одном из них началось движение. Ежемесячно на счёт поступала определенная сумма, которая автоматически списывалась в счет погашения алиментной задолженности. И вот тут выяснилось нечто совершенно экстраординарное: из поля зрения судебного пристава пропала взыскательница. То есть, взысканные средства просто некуда было отправлять.

Время шло, задолженность взыскивалась, накапливаясь на депозитном счету отдела судебных приставов, а мать ребёнка не выходила на связь. Такого поворота событий в Службе судебных приставов еще не бывало. Впору было заводить разыскное дело не только в отношении должника, но и в отношении взыскательницы.

Ситуация разрешилась неожиданно. В один прекрасный день на приём к Наире Акимкиной явился неплательщик алиментов. Мужчина заявил, что только сейчас узнал о возбуждении в отношении него исполнительного производства. На резонный вопрос представителя Закона о причинах столь длительного отсутствия, нежелания отвечать на телефонные звонки, и мягко говоря запоздалую реакцию на арест счетов и списание с них средств, гражданин ничего внятного пояснить не смог. Впрочем, это было уже не так и важно. Как раз к моменту его появления общая взысканная сумма покрыла накопившийся долг.

Но из беседы с должником судебный пристав выяснила и кое-что ценное: безответственный отец смог сообщить телефон одного из родственников бывшей супруги. Поиски женщины вылились в поистине шпионскую историю. Беседы с родственниками и знакомыми, официальные запросы и т.д. в итоге позволили установить ее местонахождение. Как оказалось, взыскательница переехала в другой город, сменила фамилию и даже собственное имя! При всём том гражданка ждала перечислений от бывшего супруга и находилась в искреннем недоумении по поводу их отсутствия.

В этой непростой ситуации лишь профессионализм судебного пристава помог восстановить справедливость в распавшейся семье и обеспечить финансовое благополучие маленького человека.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю