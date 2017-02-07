Рейдерство стало самой частой причиной жалоб бизнеса в Генпрокуратуру

Региональный бизнес чаще всего жалуется генпрокурору Юрию Чайке на рейдерство и незаконное уголовное преследование. С этими вопросами связаны 345 из 557 обращений коммерсантов на линию главы Генпрокуратуры за полгода.

​Линия с генеральным прокурором работает с 17 июня прошлого года. Процесс изучения жалоб на электронную почту контролирует глава надзорного ведомства. В Генпрокуратуре РБК предоставили статистику по жалобам с 17 июня прошлого года по 3 ноября 2016 года. Всего на линию за этот период поступило 557 жалоб.

Из них 202 обращения касаются рейдерства и других незаконных действий в отношении имущества хозяйствующих субъектов. 143 раза бизнесмены жаловались на необоснованное уголовное преследование, заключение под стражу и другие меры пресечения.

123 раза прокурорам жаловались на нарушение порядка предоставления публичных услуг, размещения заказов для публичных нужд. 60 зарегистрированных обращений касаются нарушения порядка проведения проверок. 29 раз бизнесмены заявляли о необоснованном принятии мер административного принуждения.

Наибольшее количество сообщений адресовано генеральному прокурору Российской Федерации от бизнесменов из Москвы, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

169 жалоб поступили из Центрального федерального округа. В Северо-Западном федеральном округе обращались на линию 58 раз. Из Южного федерального округа в Генпрокуратуру пришли 89 заявлений. 15 раз в ведомство жаловались из Крыма, 25 раз — из СКФО, 89 — из Приволжья, 42 — с Урала, 32 — из Сибири, 26 — с Дальнего Востока.

Начальник управления Генпрокуратуры по взаимодействию со СМИ Александр Куренной уточнил РБК, что жалобы поступают в управление ведомства по надзору за соблюдением прав предпринимателей. Срок проведения проверки по сообщению составляет семь рабочих дней, но может продлеваться до месяца, а в исключительных случаях до 60 дней.

Согласно ведомственной статистике с начала года по мотивам обращений в Генпрокуратуру ведомство внесло 13 представлений, из которых два удовлетворены и 11 находятся на рассмотрении.

Ранее, в январе, на заседании, посвященном 295-летию Генпрокуратуры, Чайка заявил о возврате бизнесу 40 млрд руб. усилиями ведомства. По словам генпрокурора, в 2016 году сотрудники надзорного ведомства выявили и устранили 4,7 млн нарушений прав граждан, а всего по прокурорским актам погашено долгов по зарплате на сумму 20 млрд руб.

Чайка упомянул возмещение в бюджет 6 млрд руб. по искам прокуроров в сфере экономики и возвращение «сотен» незаконно отчужденных объектов имущества в муниципальную и госсобственность.