Три года со старта зимних Олимпийских игр 2014 года празднуют в Сочи. Желанным гостем на торжестве стал почетный член Международного Олимпийского Комитета (МОК), олимпийский чемпион по горным лыжам Жан-Клода Килли. Своего триумфа знаменитый спортсмен достиг в 1968 году на Олимпиаде в Гренобле, выиграв сразу все виды горнолыжных дисциплин. Завершив соревновательную карьеру, Жан-Клод Килли посвятил почти 20 лет работе в Международном Олимпийском Комитете. Последние семь курировал подготовку Сочи к Играм-2014. За большой вклад в развитие международного олимпийского движения и заслуги в подготовке российских спортсменов был удостоен ордена Почета, награду знаменитому горнолыжнику вручил лично Президент России Владимир Путин. Сегодня почетный член МОК вновь прибыл на российский курорт, чтобы увидеть, как используется богатое олимпийское наследие. Одна из первых встреч – со студентами Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ). В кампусе, созданном компанией «Юниверсити Плаза» к зимним Олимпийским играм 2014 года, сегодня обучаются представители 14 стран мира. В Сочи они готовятся стать спортивными менеджерами самого высокого олимпийского класса.

- Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ) является одним из основных наследий сочинской Олимпиады. Я был очень рад пообщаться со студентами, передать им часть опыта. Сегодня мы завершаем свою карьеру, студенты РМОУ ее начинают. В этом и есть преемственность олимпийского движения, - поделился впечатлениями трехкратный Олимпийский чемпион, почетный член Международного Олимпийского комитета Жан-Клод Килли.

Во время встречи со знаменитым спортивным функционером студенты РМОУ обсудили множество разных аспектов организации Олимпийских игр. Затронули и финансовые вопросы, аспекты спонсорства, кадровую политику и многое другое. Одна из вопросов – о сложных решениях, которые приходилось принимать.

- Когда-то я занимался организацией знаменитой гонки «Париж-Дакар». В один момент мы узнали, что одна из африканских стран, по которой должна проходить гонка захвачена террористами. Что делать – отменить состязания? Рискнуть? Решение должно было быть принято в течение двух часов. В итоге решили перевести всех участников, а это более двух тысяч человек, через опасную территорию на самолете. Это бло трудное решение. Любой спортивный функционер должен уметь принять сложное решение и отвечать за его последствия, - поделился опытом олимпийский функционер.

Жан-Клод Килли отметил, что сегодня Международный Олимпийский комитет (МОК) находится в непростой ситуации. Организация все чаще сталкивается с политическими интригами, фактами применения допинга и коррупции в олимпийском движении.

- Потеря самого духа олимпизма, его ценностей, может привести к исчезновению Международного Олимпийского Комитета (МОК). Поэтому коррупция, скандалы, связанные с допингом должны находиться под постоянным контролем комитета. Те средства, которые направляет МОК - практически 80 процентов предназначены для спортивных состязаний. Но если будут негативные воздействия с точки зрения той же коррупции, то даже этой суммы может не хватить на проведение большого мероприятия, - поделился Жан-Клод Килли.

Своими взглядами на развитие олимпийского движения знаменитый горнолыжник планирует поделиться и со школьниками. В рамках постолимпийского визита в Сочи Жан-Клод Килли посетит центр «Сириус», где обучаются талантливые ребятишки со всей России. Побывает олимпийский чемпион и на лучшем в нашей стране горном курорте «Роза Хутор». Все это богатое наследие зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Наследие для всей страны.

Ирина СИЗОВА