В Краснодаре создан Общественный информационно-правовой штаб

В субботу, 4 февраля, в Краснодаре состоялся «круглый стол» под названием «Создание механизмов эффективного взаимодействия общественности, СМИ и народных избранников всех уровней власти».

В мероприятии приняли участие представители различных общественных объединений и гражданские активисты. Среди них – Мирослав Валькович, Алексей Гайворонский, Александр Сафронов, Иван Жилищиков, Альберт Гаямян и другие. Всего – 13 человек. Изначально на участие в «круглом столе» было подано 17 заявок.

Представители городской общественности обсудили свои будущие совместные действия по координации усилий, направленных на максимальную эффективность деятельности народных избранников.

Все свои действия участники «круглого стола» намерены строить в рамках действующего законодательства. То есть представители общественности намерены максимально мобилизовать депутатский корпус для контроля деятельности местной исполнительной власти.

Сформирован Общественный информационно-правовой штаб, который будет оказывать безвозмездную информационную и правовую поддержку всем жителям Краснодарского края, нуждающимся в помощи представителей общественности. Справки о деятельности штаба по телефону: 8 918 440 44 00.