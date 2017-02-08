Олимпиада дарит звезды

Первая в нашей стране аллея Олимпийской славы на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи пополнилась новой звездой. К символическим автографам девятикратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной, «уральской молнии», обладательницы шести медалей высшей пробы Лидии Скобликовой, легендарного Виктора Ана, победителя трех Олимпиад Александра Карелина и других прославленных атлетов добавился знак трехкратного олимпийского чемпиона Жан-Клода Килли. В 1968 году на Олимпиаде в Гренобле он завоевал «золото» во всех видах горнолыжных дисциплин. После завершения состязательной карьеры чемпион посвятил 20 лет работе в Международном Олимпийском Комитете (МОК). Именно Жан-Клод Килли руководил координационной комиссией МОК при подготовке к Олимпиаде 2014 года. Закладка именной звезды известного горнолыжника стала особенно символичной – российский курорт отмечает три года со старта мирового праздника спорта.

- Все, что было создано в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года сегодня работает для россиян, для гостей нашей страны. Шесть с половиной миллионов туристов отдохнули в Сочи в 2016 году. Мы рады, что результаты труда сотен тысяч людей, участвовавших в подготовке к Олимпиаде, сегодня востребованы. Все то, что сделано, во многом личная заслуга Жан-Клода Килли. Он помог нам найти наиболее точные решения не только с точки зрения проведения Олимпийских игр, но и с точки зрения олимпийского наследия. За эти десять лет Жан-Клод стал настоящим патриотом России, патриотом Сочи, - подчеркнул, присутствовавший на церемонии закладки звезды заместитель правительства Российской Федерации Дмитрий Козак.

- Эти прекрасные горы заслуживали того, чтобы когда-нибудь здесь прошли Олимпийские игры, и это произошло. Я счастлив и горд, что на курорте «Роза Хутор» появилась звезда в мою честь. Семь лет назад здесь ничего не было, и вот теперь осталось прекрасное наследие, Олимпийские игры в Сочи получились незабываемыми, - поделился впечатлениями почетный член МОК, трехкратный олимпийский чемпион Жан-Клод Килли.

Во время зимних Олимпийских игр в Сочи на склонах «Роза Хутор» было разыграно самое большое количество олимпийских наград – 30 комплектов. Сегодня горный курорт является одним из лучших в мире, считает Жан-Клод Килли.

- Мечтаю приехать в горы Сочи с внуками. Когда они увидят звезду с моим именем, замечательные олимпийские объекты, поймут, что все сделанное было не зря, - пошутил Жан-Клод Килли.

А чтобы покорять олимпийские трассы знаменитому горнолыжнику было удобнее, курорт «Роза Хутор» преподнёс ему необычный подарок – фирменный костюм. Спортсмен тут же примерил куртку, она оказалась как раз в пору. Так что, до встречи в горах Сочи, Жан-Клод Килли!

Ирина СИЗОВА