Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с февралем 2016 года снизился на Кубани на 0,2% и составляет сегодня 0,6%.

По данным министерства труда и социального развития Кубани, за январь 2017 года в центры занятости населения по всему краю обратились за содействием в поиске подходящей работы 12,5 тысячи человек, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Только за первый месяц текущего года в рамках краевой госпрограммы «Содействие занятости населения» при помощи службы занятости населения трудоустроены 5,4 тысячи человек, в оплачиваемых общественных работах приняли участие 198 кубанцев. Безработным гражданам оказано 1,3 тысячи услуг по социальной адаптации и психологической поддержке.

Также с начала года 4,6 тысяч кубанцев проконсультировались у специалистов службы занятости по телефонам горячей линии. Кроме того, 6,6 тысяч жителей края получили услуги на базе мобильных центров занятости. С начала года проведено 177 выездов в населенные пункты региона.

— На начало февраля на Кубани зарегистрировано 17,1 тысячи безработных граждан, что на 3,3 тысячи человек меньше, чем на тот же период 2016 года. Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с февралем 2016 года снизился на Кубани на 0,2% и составляет сегодня 0,6%, — сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

В краевом ведомстве при этом отметили, что на 1 февраля в региональном банке вакансий государственной службы занятости содержатся сведения о 35,5 тысячи вакантных рабочих местах, из которых 28,4 тысячи вакансий — это предложения для постоянного трудоустройства.