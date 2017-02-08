Эксперты создали компьютерную модель полета рухнувшего в Сочи Ту-154

Абсолютного согласия о причинах крушения в технической комиссии, занимающейся расследованием, до сих пор нет, хотя со дна Черного моря подняли значительную часть фрагментов самолета, в том числе бортовые самописцы, которые расшифровали.

Параметрический черный ящик зарегистрировал досрочную уборку закрылков, а речевой магнитофон — фразу одного из пилотов, которая тоже касалась неправильной работы закрылков. Но при этом параметрический самописец зафиксировал только сам факт уборки закрылков, но ни один прибор не указал причину их перемещения.

Поэтому остается непонятным, убрали закрылки сами летчики, или они сдвинулись в исходное положение из-за какого-то технического сбоя, например, замыкания в электроцепях.

Представители Минобороны выступили противниками версии человеческого фактора. Они посчитали маловероятной версию, что опытные летчики перепутали рычаги управления закрылками и шасси. Чтобы устранить все сомнения, решили привлечь гражданских экспертов из МАК, так как у них есть большой опыт и более совершенная научно-техническая база для проведения исследований. МАК предложил исследовать все факторы, которые, возможно, повлияли на развитие нештатной ситуации. Гражданские эксперты восстанавливают всю систему управления закрылками, собирая ее буквально по кускам, поднятым водолазами со дна Черного моря.

Однако у исследователей возникают проблемы: не хватает материала для изучения. Поэтому в дополнение они создали математическую модель последнего полета Ту-154. В нее заложены траектория полета и параметры с бортового самописца. Эксперты на компьютере рассчитают до настоящего времени точно не известные величины: взлетный вес самолета и его центровку. Получив эти данные, можно будет принять к сведению или, наоборот, однозначно воссоздать точную картину падения военного самолета и, наконец, дать ответ на вопрос: могли ли пилоты спасти себя и пассажиров лайнера.