Кондратьев в ходе объезда проверил застройку районов Краснодара‍

Контролировать застройку Краснодара необходимо в «ручном режиме». Об этом глава Кубани Вениамин Кондратьев написал в своем twitter-блоге. Вместе с мэром краевого центра он объехал город, осмотрев проблемные зоны.

- Побывали в проблемных районах — там, где новые многоэтажки пытаются возвести на старой инфраструктуре. Это недопустимо. Мэрия Краснодара должна перепроверить все разрешения на строительство за 1,5 года: все новостройки должны вписываться в действующий Генплан, - сообщил Кондратьев.