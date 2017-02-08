Сельскому жителю пришлось сократить поголовье скота в 94 раза

В Гулькевичском районном отделе УФСПП по Краснодарскому краю окончено исполнительное производство о сокращении поголовья скота. Судебные приставы совместно с представителями МЧС и ветеринарной службой осуществили все необходимые меры по исполнению решения суда.

Гражданин М., нарушая установленные законом нормы, разводил на своем земельном участке свиней в количестве 756 голов. В то время как в соответствии с законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», допустимое поголовье свиней с учетом санитарно-защитной зоны, расположения и площади земельных участков, не должно превышать 8-10 голов.

Кроме того содержание животных на земельном участке в количестве, превышающем норму примерно в 75 раз, приводит к нарушению в том числе и прав людей, проживающих по соседству, поскольку влечет за собой антисанитарию, постоянные запахи, шум, и в целом сильно ухудшает состояние окружающей среды. В связи с этим суд постановил – сократить количество голов свиней до восьми. В сентябре 2016 года гражданину М. был вручен документ, обязывающий исполнить решение суда.

Однако практически в это же время, третья сторона подала иск в Кропоткинский городской суд о взыскании с вышеупомянутого гражданина М. задолженности в размере 5 миллионов рублей. Суд удовлетворил иск и установил обеспечительные меры, согласно которым на поголовье скота налагается арест. А значит, вывоз свиней с земельного участка ответчика запрещен.

Налицо был юридический конфуз, и судебному приставу пришлось обратиться в суд для его разрешения. Постановление суда противоречило существующему исполнительному листу от сентября 2016 года, и работник Службы добился его отмены.

Но через некоторое время истец обратился уже в Ростовский областной суд с аналогичным заявлением. Иск вновь был удовлетворен, установлены все те же обеспечительные меры. Судебный пристав вновь добился их отмены.

После этого должник счёл за благо исполнить решение суда добровольно. Прибыв по адресу его проживания, судебные приставы зафиксировали, что количество свиней на участке равно 8. Куда гражданин дел остальных животных, представители закона выяснять не стали.

Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением лишь после того, как судебные приставы несколько раз навестили должника и убедились, что в «стаде» никого не добавилось.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю