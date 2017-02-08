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Лихачество за рулем чревато последствиями

Среда, 08 февраля 2017 12:35
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Судебный пристав Межрайонного отдела по взысканию штрафов специально уполномоченных органов УФССП России по Краснодарскому краю взыскал крупный штраф со злостной нарушительницы правил дорожного движения.
Так, гражданка Ш. в разное время попала в поле зрения инспекторов ДПС и дорожных камер видеофиксации. Однако после составления протоколов и назначения штрафов, многократная нарушительница не спешила их оплатить. К слову, на счету должницы числится 48 штрафов на общую сумму 38 тысяч рублей. По прошествии установленного законом срока неоплаченные штрафы были переданы в Службу судебных приставов. Уже в рамках возбужденных исполнительных производств судебный пристав Межрайонного отдела по взысканию штрафов убедилась в отсутствии намерения у гражданки Ш. оплатить долги добровольно.
Тогда судебный пристав-исполнитель приняла решительные меры и начала списывать долги со счета нарушительницы. По всей видимости, этот факт не особо ее обрадовал, и она пришла оплатить свои штрафы.
В результате исполнительные производства были оконче
ы фактическим исполнением.
Сотрудники Управления ФССП по Краснодарскому краю рекомендуют гражданам оплачивать свои долги в установленные законом сроки. Каждый желающий может узнать о наличии или отсутствии задолженности на официальном сайте службы.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю

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