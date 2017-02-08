Лихачество за рулем чревато последствиями

Судебный пристав Межрайонного отдела по взысканию штрафов специально уполномоченных органов УФССП России по Краснодарскому краю взыскал крупный штраф со злостной нарушительницы правил дорожного движения.

Так, гражданка Ш. в разное время попала в поле зрения инспекторов ДПС и дорожных камер видеофиксации. Однако после составления протоколов и назначения штрафов, многократная нарушительница не спешила их оплатить. К слову, на счету должницы числится 48 штрафов на общую сумму 38 тысяч рублей. По прошествии установленного законом срока неоплаченные штрафы были переданы в Службу судебных приставов. Уже в рамках возбужденных исполнительных производств судебный пристав Межрайонного отдела по взысканию штрафов убедилась в отсутствии намерения у гражданки Ш. оплатить долги добровольно.

Тогда судебный пристав-исполнитель приняла решительные меры и начала списывать долги со счета нарушительницы. По всей видимости, этот факт не особо ее обрадовал, и она пришла оплатить свои штрафы.

В результате исполнительные производства были оконче

ы фактическим исполнением.

Сотрудники Управления ФССП по Краснодарскому краю рекомендуют гражданам оплачивать свои долги в установленные законом сроки. Каждый желающий может узнать о наличии или отсутствии задолженности на официальном сайте службы.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю