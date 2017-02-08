Железный конь дороже долга

Порядка 700 тысяч рублей заплатил житель Динского района Краснодарского края, чтобы не стать пешеходом.

Большую часть этой суммы составила кредитная задолженность. Гражданин оформил кредит в банке, однако исполнять взятые на себя финансовые обязательства оказался не в состоянии. Эта недальновидная политика привела к вполне закономерному результату: на момент возбуждения исполнительного производства в Динском районном отделе судебных приставов Управления ФССП России по Краснодарскому краю сумма долга составила 655 тысяч рублей.

В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав прибыл по месту регистрации должника, где обнаружил припаркованный автомобиль Toyota Corolla 2013 года выпуска, принадлежащий последнему. В отношении автомобиля был составлен акт описи и ареста, после чего транспортное средство было погружено на эвакуатор и отправлено на ответственное хранение – в банк.

Характерно, что не желавшему платить по собственным счетам гражданину хватило 5 дней на осознание собственной ошибки. Автомобиль был арестован в пятницу, а уже в среду, 25 декабря, станичник явился в отдел судебных приставов с документами, подтверждающими, что долг погашен полностью. При этом, помимо основной суммы должник оплатил 46 тысяч исполнительского сбора, который полностью пойдет на пополнение государственного бюджета.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю