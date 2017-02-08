В 2017 году «Краснодар Водоканал» продолжит борьбу с должниками

На 01 января 2017 года общая сумма задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения перед предприятием составила 553 млн рублей. Из них - 72 млн рублей — это дебиторская задолженность физических лиц, долг юридических лиц составил порядка 481 млн рублей.

«В 2016 году предприятие провело активную работу по снижению дебиторской задолженности по всем категориям абонентов, - говорит генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Асабали Закавов. - Разработан и применяется целый комплекс мер в отношении неплательщиков. Водоканалом выдано 1700 уведомлений об отключении услуг в связи с задолженностью, выявлено и отключено 285 самовольно подключенных объекта, в связи с задолженностью прекращено предоставление услуг 105 потребителям».

В этом году «Росводоканал Краснодар» планирует проведение ряда дополнительных мероприятий по повышению платежной дисциплины, взысканию дебиторской задолженности и выявлению незаконных самовольных подключений. Это произойдет за счет внедрения в работу единого информационного поля, которое будет содержать совместный отчет, сформированный несколькими службами предприятия, что позволит в любой момент получить полную и достоверную информацию о текущем состоянии задолженности по каждому абоненту.

«Мы призываем наших абонентов своевременно оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, для этого Водоканал предлагает множество способов, в том числе услугу «Личный кабинет», воспользоваться которой можно, не выходя из дома. В целях удобств потребителей с 1 мая 2016 года на предприятии установлен скользящий график работы службы «Единого окна». Теперь абоненты смогут производить сверку расчетов, оплачивать счета и заключать договора не только в будние дни, но по субботам. Далее в наших планах - открытие дополнительных офисов обслуживания и современного фронт-офиса с полным спектром оказываемых услуг», - рассказал Асабали Закавов.

«На сегодняшний день наиболее проблемным вопросом является дебиторская задолженность крупных управляющих компаний, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. – Нами разработан и внедрен в работу комплекс мероприятий по работе с недобросовестными УК. Проводятся встречи с их руководителями; в жилищную инспекцию направляются заявления об отзыве лицензии у подобных компаний; инициируются обращения в правоохранительные органы и Прокуратуру. Кроме того, размещаются объявления на многоквартирных домах об имеющейся задолженности и проводятся собрания с жильцами по вопросу перехода на прямые расчеты с ООО «Краснодар Водоканал» или выбора другой более надежной и стабильной управляющей компании».

Причины образования задолженностей у граждан, в основном, связаны с задержкой оплаты счетов за потребленные ресурсы, невыполнением обязанностей в части своевременной передачи показаний приборов учета, а также с пропусками сроков поверки прибора учета, повлекшими за собой начисления по нормативам и несоблюдением требований законодательства РФ о своевременном уведомлении Водоканала о смене собственника жилья.