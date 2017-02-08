Бесплатная приватизация станет бессрочной для всех!

Сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий бессрочную приватизацию жилья для всех категорий граждан. Решение принято единогласно. Третье чтение законопроекта может состояться 10 февраля.

«Действие бесплатной приватизации должно было завершиться 1 марта 2017 года. Ранее, 27 января, Госдума в первом чтении приняла законопроект, который продлевал срок бесплатной приватизации жилья до 2020 года лишь для отдельных категорий граждан — жителей Крыма и Севастополя, а также для проживающих в аварийных домах. Кроме того, приватизацию предлагали бессрочно продлить для детей-сирот и для детей, оставшихся без попечения родителей. Ко второму чтению по инициативе фракции «Единая Россия» была одобрена поправка о том, что приватизация становится бессрочной для всех категорий граждан» - отметила член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб. Депутат от Краснодарского края отдала свой голос «за» законопроект.