Кредитные истории раздадут через одно окно

В рамках введения индикатора долговой нагрузки граждан ЦБ обсуждает с бюро кредитных историй (БКИ) изменение механизма работы. Принципиальным является получение кредиторами полной информации о долговой нагрузке клиента — на основе данных всех БКИ.

При этом обращение и получение информации кредитором должны осуществляться через одно окно или БКИ (по выбору банка) и Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Сложности в реализации такого подхода видят и крупные и небольшие БКИ.

Но ЦБ настроен серьезно, так что скоро все долги граждан, в том числе небанковские, станут явными.

О том, что ЦБ обсуждает с участниками рынка изменение механизма работы БКИ с кредиторами, рассказали «Ъ» участники совещаний в ЦБ. Собеседники «Ъ» указывают, что в настоящее время обсуждаются два основных варианта. Логика обоих в том, чтобы кредитор, обращаясь в одно БКИ или ЦККИ, получал данные от всех действующих бюро, которые соберет первое БКИ или ЦККИ.