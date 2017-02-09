Сергей Галицкий может вернуться в ресторанный бизнес

Компания "Пластиктрейд", на 90% принадлежащая основателю крупнейшей в России розничной сети "Магнит" Сергею Галицкому, в конце прошлого месяца зарегистрировала организацию "Парк-ресторан". Об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на данные "Спарк-Интерфакс".

Новая компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей зарегистрирована в Краснодаре. Ее основной вид деятельности - рестораны, а также услуги по доставке еды. Гендиректором компании указан Рач Шамян.

Издание также сообщает, что в период с 2002 по 2010 годы Сергей Галицкий уже был владельцем компаний, связанных с ресторанным бизнесом - "Бар верхний", "Бар малый" и "Бар центральный". В конце прошлого года им также было учреждено ООО "Русский Терруар", виды деятельности которого связаны с выращиванием винограда и производством вина.