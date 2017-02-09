СМИ узнали о деле против еще одного замглавы ЦИБ ФСБ

Против еще одного заместителя начальника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ завели уголовное дело, пишет «Коммерсантъ». Ранее замглавы ЦИБ Сергей Михайлов стал фигурантом дела о госизмене.

В отношении заместителя начальника центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Правикова начато расследование по подозрению в получении взятки, сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к ФСБ, и подтвердили два топ-менеджера на IT-рынке. «Претензии по какому-то акту, который он подписал, с мизерной суммой», — сказал один из них.

В центре общественных связей, ЦИБ и управлении собственной безопасности ФСБ на запросы газеты не ответили. Сам Правиков отвечать на вопросы по телефону отказался.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на открытые данные, Правиков работал в ЦИБ как минимум с 2005 года. По словам двух источников газеты, он несколько лет возглавлял управление информационных технологий (УИТ) ЦИБ. Это управление является «ведущим экспертным подразделением», которое, в частности, обеспечивает доступ к информации в компьютерах, определяет назначение и функциональные возможности программного обеспечения и компьютерных устройств, а также выявляет действия, произведенные с компьютером и информацией в нем, следует из приказа ФСБ от 2002 года.

Точная структура ЦИБ неизвестна, отмечает газета. Один из источников издания говорит, что основные подразделения центра — это оперативное управление и УИТ, возглавлявшиеся соответственно Сергеем Михайловым (фигурант дела о госизмене, о котором сообщалось ранее) и Дмитрием Правиковым. Первое занималось расследованием киберпреступлений, второе — технической экспертизой. В настоящее время в обоих сменено руководство: в оперативном управлении временно исполняющим обязанности начальника стал Жахонгир Юлдашев, а в УИТ, утверждает близкий к ФСБ источник, — Алексей Грачев.

Расследование в отношении Правикова началось после конфликта с руководством, говорит один из источников «Коммерсанта». Правиков в октябре—ноябре прошлого года «собрался увольняться и переходить в «восьмерку» [8-й центр, Центр защиты информации и специальной связи ФСБ], из-за чего у него возник прямой конфликт с начальством». Планы по переходу Правикова в ЦЗИ совпали с реорганизацией, в ходе которой УИТ намеревалось передать из ЦИБ в ЦЗИ.

Вследствие частичного пересечения функций ЦИБ и ЦЗИ давно конкурируют, подтвердил другой источник газеты. Планируемая передача УИТ «вызвала напряженность» и породила слухи о полном упразднении ЦИБ и передаче его функций в ЦЗИ, «хотя такое развитие событий маловероятно», отметил собеседник издания.

Как писал РБК в конце января, по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) задержаны четыре человека, включая заместителя главы ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова и старшего оперуполномоченного 2-го отдела оперативного управления ЦИБа Дмитрия Докучаева. Также задержан сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Имя четвертого неизвестно.

О том, что дело в отношении Стоянова, Михайлова и других связано с противостоянием между ЦИБ и ЦЗИ, сообщали близкие к руководству ФСБ источники РБК.