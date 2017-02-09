Туроператоры отказываются от продажи горящих туров

Туроператоры практически полностью отказываются от путевок, которые предполагают существенные скидки при брони за несколько дней до вылета, пишет «Коммерсант». Причина состоит минимизировать скидки в кризисное время. Так, например, если ранее горящие туры составляли порядка 20% от продаж, то сейчас это единичные примеры.

Как рассказал представитель компании «ОнлайнТур» Игорь Блинов, до 2014 года горящие туры составляли около 15% продаж, но сегодня их практически нет. По его словам, «соответствующие запросы от клиентов остались, но подобрать по ним что-нибудь почти невозможно». В итоге, цена такого тура, который был куплен за несколько дней до отправления, оказывается на 30-40% больше, чем купленный предварительно, а не наоборот.

Аналогичные данные предоставил и исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе. По ее информации, в 2014 году горящие путевки составляли 15-20% продаж, а сегодня это уже совсем другой показатель: 3-5%.