МВД возбудило уголовное дело о хищении 2 млрд руб. у «Газпром нефти»

МВД возбудило уголовное дело о хищении 2 млрд руб. у ПАО «Газпром нефть», узнал «Коммерсантъ». Расследование ведется в отношении «неустановленных лиц» из числа руководства таможенного брокера «Сервис-терминал».

Следователи столичного управления МВД возбудили уголовное дело о мошенническом хищении 2 млрд руб. у «Газпром нефти», сообщает «Коммерсантъ».

Как уточняет издание, поводом для возбуждения дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) стали материалы совместной доследственной проверки, которую несколько месяцев проводили оперативники управления «П» службы экономической безопасности ФСБ, сотрудники недавно упраздненного управления «Т» ГУЭБиПК МВД, а также столичная полиция. По информации газеты, пока расследование ведется в отношении «неустановленных лиц» среди руководства и сотрудников компании «Сервис-терминал», которая с 2003 года предоставляла «Газпром нефти» услуги таможенного брокера.

Как выяснили оперативники, в течение 2011 года «Газпром нефть» перечислила на счета «Сервис-терминала» в Глобэксбанке более 58,1 млрд руб, однако брокер смог отчитаться о расходовании лишь 46,8 млрд руб. В ходе проверки было установлено, что из оставшихся 11,3 млрд руб. порядка 2 млрд руб. были переведены некими сотрудниками компании на счета фирм, зарегистрированных в офшорах.

Весной минувшего года «Газпром нефть» направила «Сервис-терминалу» уведомление о прекращении действия договора и требование о возврате авансов. Как сообщал представитель нефтяной компании, такое решение было принято в связи с оптимизацией бизнес-процессов и решением самостоятельно оплачивать платежи.

В августе 2016 года «Газпром нефть» подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск с требованием взыскать с «Сервис-терминала» 10,4 млрд руб. Как отмечает «Коммерсантъ», в нефтяной компании посчитали эту сумму «необоснованным обогащением». При этом активы «Сервис-терминала», согласно документам арбитражного суда, составляют порядка 12,5 млрд руб., из которых около 11,5 млрд руб. приходится на дебиторскую задолженность, которая образовалась в том числе из-за того, что компания кредитовала другие предприятия, например, ООО «Форт Стейтон».

«Сервис-терминал» в свою очередь обратился в суд с заявлением о собственном банкротстве. В настоящее время, как отмечает «Коммерсантъ», в компании введена процедура наблюдения и назначен временный арбитражный управляющий.