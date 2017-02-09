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В Россельхознадзоре нашли основания для запрета всей белорусской говядины

Четверг, 09 февраля 2017 10:17
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Специалисты Россельхознадзора заявили, что белорусская сторона не обеспечивает нужного ветеринарного контроля. Во ввезенной в Россию говядине постоянно обнаруживаются опасные микроорганизмы.
Если в Минске не примут экстренных мер для усиления контроля над качеством поставляемой в Россию говядины, Россельхознадзор может ограничить ее импорт со всей территории Белоруссии. Основания для введения таких ограничений у российского ведомства есть, сообщили «Интерфаксу» в отделе лабораторного контроля Россельхознадзора.

«Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Белоруссии, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии», — пояснил представитель ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель пресс-службы Россельхознадзора подтвердил наличие претензий к поставляемой из Белоруссии говядине.

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