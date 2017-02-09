Наставник без менторского тона

Краснодарское краевое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и социальный проект «Серебряный возраст» в партнерстве с КБ «Кубань Кредит» провели дискуссию на тему «Наставничество (менторство) в предпринимательской практике: нужен ли молодым опыт старших?». В разговоре о наставничестве приняли участие студенты, имеющие опыт предпринимательской деятельности, и те, кто только выбирает этот путь, действующие предприниматели — как начинающие, так и успешно развивающиеся и представители общественности.

— Передача опыта и знаний от сотрудника сотруднику — явление настолько распространенное в любой организации, что тяжело найти человека, который в той или иной мере не занимался этой деятельностью. Первым наставником обычно становится кто-то из семьи или школьный учитель. Мы же познакомили участников разговора с опытом реализации наставничества в рамках программы для развития бизнеса ScaleUp,— комментирует событие председатель ККО «ОПОРЫ РОССИИ» Даниэль Башмаков. Акселератор ScaleUp — это программа подготовки действующих предпринимателей к быстрому росту, подготовке нового поколения предпринимателей и развитию действующего бизнеса до более высокого уровня.

Модератор дискуссии — Елена Крекнина, исполнительный директор ККО «ОПОРЫ РОССИИ», куратор программы ScaleUp в Краснодарском крае, обратила внимание участников на особенность проекта: он позволяет предпринимателям, уже создавшим свой бизнес и успешно реализующим дело на протяжении 3—5 лет, но достигших своего рода потолка в развитии из-за нехватки знаний по масштабированию, добрать эти знания при помощи бизнес-тренеров, экспертов и наставников.

Программа дает знания и навыки, необходимые для быстрого роста бизнеса. Она позволяет обмениваться опытом с другими предпринимателями, наконец, предоставляет уникальные возможности постигать логику предпринимательского мышления путем взаимодействия с наставником из числа успешных предпринимателей региона.

В ходе дискуссии участники разговора узнали, чем может помочь наставник менее опытному коллеге. Наставник — название в России давно и прочно укоренившееся. Вместе с тем сегодня в ходу и другое название: ментор. От отрицательного привкуса «менторского тона» это слово в устах молодых уже очистилось и воспринимается ими просто как термин.

Базируется программа ScaleUp на трех основных компонентах: обучении (десять интерактивных занятий на предпринимательские темы), обмене опытом (специальные деловые мероприятия) и наставничестве, которое в российской практике бизнес-развития наиболее востребовано предпринимателями с небольшим стажем.

В наставники программы приглашают предпринимателей, имеющих многолетний успешный предпринимательский опыт и действующий устойчивый успешный бизнес, у которых есть время и готовность добровольно делиться опытом. Тех, кто зарекомендовал себя на региональном рынке и уже имеет высокий авторитет в местном бизнес-сообществе. Как правило, это бизнесмены состоявшиеся, не боящиеся свежего взгляда на собственный бизнес за счет общения с наставляемым. Это люди, чувствующие в себе потенциал повысить свои профессиональные навыки и провести своеобразный апгрейд собственных знаний и умений.

Наставник — неоплачиваемая работа на проекте. Наставник делится своим опытом от души и сердца, от большого желания поделиться своими знаниями с менее опытными предпринимателями. Он прошел свой путь, набил свои шишки и убежден, что способен помочь новичкам.

В ходе дискуссии стороны, условно представляющие наставников и наставляемых, обсудили, стоит ли Россия особняком в части внедрения наставничества в общемировом

контексте, и выяснили, что этот компонент бизнес-развития особенно хорошо работает именно у нас в стране. Предпринимательство развивается у нас в экономических условиях с сильнейшей коррупционной составляющей, в этих условиях возрастает потребность в непубличных сведениях и знаниях конфиденциального порядка, которые наставник может передать наставляемому.

Руководители социального проекта «Серебряный возраст» Марина Коробкина и Елена Нагорная отметили возможность реализации на новом витке всем потенциальным и «молодым» пенсионерам, полным сил. Причем в предпринимательство эти люди могут войти и как наставники, и как наставляемые.

О новом ресурсе рассказали руководитель департамента корпоративного бизнеса Андрей Мелков и Оксана Шепиль — начальник управления продаж департамента корпоративного бизнеса: в банке «Кубань Кредит» стартовал новый сервис для предпринимателей, позволяющий зарегистрировать юридическое лицо или подать заявку на открытие счета через Интернет, не выходя из дома и не простаивая в бесконечных очередях. Всё, что останется сделать заявителю,— забрать документы в ФНС через три дня. И этот кейс тут же был разобран потенциальными участниками и наставниками программы. Так на практике при помощи опытных коллег молодые предприниматели учились постигать логику банковского мышления, почему, к примеру, банки отказывают в кредитах или даже регистрации счета «международным компаниям» нефтяного профиля, почему-то зарегистрированным в однокомнатной хрущевке и не имеющей персонала, кроме секретаря на телефоне.

Итогом работы стали новые заявления о желании включиться в проект бизнес-развития. И многие студенты также выразили намерение заняться предпринимательством.

Принять участие в программе развития бизнеса ScaleUp и узнать больше о проекте можно по телефону: 8 (989) 823-17-70.