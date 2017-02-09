Взыскан крупный долг по зарплате

Судебный пристав Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по Краснодарскому краю взыскал 14-миллионную задолженность по заработной плате.

Эту сумму задолжала собственным работникам крупная организация. Предприятие, головной офис которого находится в г. Крымске Краснодарского края, ведет хозяйственную деятельность, но из-за юридических нюансов не может перечислить зарплату.

Исполнительные документы были объединены в сводное исполнительное производство и, в силу социальной значимости, переданы в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Краснодарскому краю. В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав Илья Дыбов обратил взыскание на периодические платежи, поступающие от абонентов на счёт организации-должника.

В результате 1389 сотрудников получили честно заработанные деньги. Общая сумма взысканной задолженности составила 14 миллионов 497 тысяч рублей. 30 января исполнительное производство было окончено в связи с фактическим исполнением.

Следует отметить, что взыскание заработной платы относятся к числу наиболее социально значимых исполнительных производств, которые находятся на постоянном контроле у руководства Управления.





Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю