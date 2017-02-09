Взыскание алиментов – социально-значимое направление работы службы судебных приставов

Широкомасштабное рейдовое мероприятие, по взысканию алиментов провели судебные приставы г. Краснодара.

Рейд затронул неплательщиков из Центрального, Карасунского и Прикубанского округов краевого центра. За день мобильные бригады судебных приставов отработали не менее 30 адресов граждан, для которых собственные дети вдруг превратились в обузу.

Неплательщиков ждал не самый приятный сюрприз: каждый из них, кто имел водительское удостоверение, получил из рук представителей закона постановление об ограничении права управления транспортными средствами. Эта законодательная новелла вступила в силу чуть более года назад и сразу же показала высокую эффективность. Активное применение данного вида ограничений позволило судебным приставам Краснодарского края взыскать миллионы рублей.

Судя по реакции неплательщиков алиментов, которым в ходе рейда были вручены постановления, «отлучение от руля» возымело своё магическое действие – сразу 12 должников заверили работников Службы, что погасят родительский долг в самое ближайшее время.

Но нашлись и те, на кого доводы разума не действуют. Нескольким неплательщикам были вынесены предупреждения о предусмотренной законодательством уголовной ответственности, а один житель микрорайона Пашковского и вовсе имеет все перспективы, чтобы в ближайшее время предстать перед судом. Гражданин уже привлекался к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ и теперь рассматривается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю