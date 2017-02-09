Кончаловский о том, что не все яблоки райские

Андрей Кончаловский проделал большую работу над исторической картиной, рассказывающей о сложной и жестокой судьбе российской аристократки.

Посмотреть серьезную историческую картину — фильм «Рай» (2016) — можно по ссылке: https://www.ivi.ru/watch/156540/description

Подход Кончаловского: как снимали войну Андрей Кончаловский предлагает зрителю сложную историческую картину, повествующую о сложной жизни российского сопротивления времен Второй мировой во Франции. В центре рассказа оказывается российская аристократка, Ольга, чья судьба впоследствии складывается жестоким и нелегким образом. Укрывая в своем поместье еврейских детей, женщина собственноручно подписала себе смертный приговор, который не побрезгуют привести в действие офицеры концлагеря, в который она попадает.

В фильме Ольга сталкивается с возможностью облегчить свои страдания: француз Жуль предлагает интим в обмен на поблажки, которым, впрочем, не суждено сбыться, так как главная героиня очень быстро понимает плачевность своего положения. Ее отсылают в концлагерь, жизнь в котором не похожа на сказку даже в самом относительном ее понятии. Там героиня медленно отчаивается, осознавая, что скорее всего, умрет. И едва надежда на спасение гаснет, она встречается с офицером СС — Хельмутом, некогда безответно влюбленным в нее немцем. Чувства мужчины не ослабели со временем, и это становится надеждой на спасение, так как Ольга хочет верить: мужчина не оставит ее без помощи.

Подготовка к съемкам Картина «Рай» рассказывает сложную историю со множеством нюансов военного времени. Задавшись целью снять фильм о войне, Кончаловский весьма внимательно отнесся к деталям.

К примеру, актер, исполнявший роль Хельмута, по совету режиссера, желающего, чтобы все участники картины имели представление о том, что происходило в годы Второй мировой войны, изучил около сорока книг.

Известно, что фильм снимали в настоящем замке, который сыграл роль родового поместья Хельмута. Его поиски потребовали времени, так как Кончаловский не желал снимать в музейных условиях и целенаправленно выискивал жилой замок. По счастливому стечению обстоятельств он его нашел. Хозяева оказались поклонниками его творчества, что позволило свободно проводить съемки в аутентичных условиях.

Фильм снят на трех языках: русском, французском и немецком, что, по мнению режиссера, должно было сделать происходящее более естественным и убедительным.