«Краснодар Водоканал» наградил добросовестных абонентов

9 февраля в актовом зале «Росводоканал Краснодар (ООО «Краснодар Водоканал») прошло торжественное вручение призов победителям акции «В Новый 2017 год – без долгов!».

В рамках акции, стартовавшей на предприятии 1 декабря 2016 года, абонентам нужно было подтвердить отсутствие задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения и до 20 января 2017 г. сообщить о своем участии в колл-центр Водоканала по телефону: 217-03-33.

Из трехсот абонентов, подтвердивших свое участие, сорок победителей акции определила компьютерная программа, которая случайным образом отобрала лицевые счета, не имеющие задолженности по состоянию на 1 января 2017 года.

«Эта акция стала на нашем предприятии традиционной, - говорит генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Асабали Закавов. - Мы проводим ее для того, чтобы поблагодарить тех абонентов, которые оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения вовремя. Подобные мероприятия также помогают призвать к ответственности и тех потребителей, у которых платежная дисциплина, к сожалению, хромает. Считаю подобные мероприятиями крайне необходимыми, так как от своевременной оплаты услуг Водоканала зависит стабильная работа предприятия и дальнейшее повышение надежности водоснабжения».

«Жить в долг – это не мой принцип, - поделилась жительница Краснодара Вера Камнева - Не люблю быть кому-то должна, и детей своих учу не копить долги. Когда узнала про акцию Водоканала, то подумала, что это шутка, а оказалось, что действительно награждают. Поощрение – это всегда приятно, поэтому есть стимул стараться быть добросовестным плательщиком и впредь».

В рамках проведенной акции 40 абонентов ООО «Краснодар Водоканал» получили в подарок бытовую технику.