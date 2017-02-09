Афипский нефтеперерабатывающий завод начал получать мощность от ФСК ЕЭС

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») обеспечила выдачу первых 16 МВт мощности Афипскому нефтеперерабатывающему заводу, на котором проводится модернизация производства. В дальнейшем компания обеспечит передачу 165 МВт электрической мощности.

Для подключения нового потребителя к сетям ФСК построены заходы линии электропередачи 220 кВ «Краснодарская ТЭЦ – Кирилловская» на подстанцию заявителя 220 кВ «Афипский НПЗ».

По договору на техприсоединение также предусмотрено строительство новой ячейки на подстанции 220 кВ «Афипская» и подключение новой линии электропередачи 220 кВ «Афипский НПЗ – Афипская».

Афипский нефтеперерабатывающий завод производит бензин, дизельное топливо и мазут. В 2016 году предприятие переработало 6 млн тонн нефти.