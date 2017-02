ВЫХОД ЕСТЬ: неврологика — РОССИЙСКИЙ метод RANC

Многие считавшиеся раньше невероятными предметы сегодня стали привычными и с успехом используются нами в самых разных сферах. Технические достижения, еще вчера казавшиеся чудом, сегодня стали обыденностью. А как же медицина, что нового? Казалось бы, и в медицине дела обстоят не хуже, чем в технических областях: уникальные операции, совершенные протезы, новые методы диагностики. А мы по-прежнему мучимся от болей и растет список недугов и неизлечимых болезней. А вот представьте, что вам необходимо ответить на вопрос: «А чего бы вы хотели от медицины?» Большинство среднестатистических людей, будучи более или менее здоровыми, сказали бы что-нибудь вроде: «Медицинская помощь должна быть высококачественной, квалифицированной, недорогой и не отнимающей много времени». Само собой, вопрос о ее безопасности даже не поднимается, а подразумевается по определению. Ну, это так, навскидку, а подумав еще немного, возможно, добавили бы, что неплохо бы найти средство от душевного беспокойства и тревоги, которые не дают нормально жить, и еще, чтобы нашли наконец если не эликсир молодости, то хотя бы средство продления активной жизни, «лекарство от старости» то есть.

«Я думаю, что если не скромничать в своих желаниях, то можно получить то, что желаешь. Вот только мы в основном так не делаем»,— говорит о возможностях современной медицины краснодарский врач Андрей Александрович Пономаренко. Выпускник Кубанской государственной медицинской академии шесть лет отработал врачом «скорой помощи», пять лет — врачом-неврологом в городской поликлинике. Именно он разработал и вот уже более 17 лет успешно применяет удивительный авторский метод лечения: универсальный, безопасный, недорогой, эффективный. Этот метод — российский метод RANC сейчас взят на вооружение во многих российских и зарубежных клиниках. Он успешно применяется по всему миру и дает ошеломительные результаты. Одна из пациенток, когда ее попросили рассказать, как она себя чувствует после лечения, сказала об этом методе: «Как ангел пролетел...» Сегодня у нашей газеты представилась возможность дать слово доктору, который этот метод разработал.

Врач-невролог Андрей Александрович Пономаренко:

— У меня появилась возможность сказать в этой статье все, о чем я думаю,— о том, что есть универсальные недорогие методы лечения, о том, что в них мало заинтересована официальная медицина, которая идет по пути точечного воздействия на организм, о том, что, если вы ее читаете, значит, это интересует вас. Да, эта статья в основном на медицинскую тему, которая так или иначе касается если не каждого лично, то наших родных, близких и знакомых. Я в ней постараюсь как можно более коротко рассказать о новых возможностях избавиться от проблем со здоровьем. И пусть эта статья — реклама, но не реклама конкретного человека или лечебного учреждения,

а информация о новом методе лечения, о котором вы, возможно, что-то уже слышали. Я не хочу загадочно расписывать всякие «эксклюзивности» этого метода лечения — только кратко расскажу о его возможностях, а вы уже сами решите, интересно вам это и нужно ли вообще.

Чтобы нам было легче понять друг друга, я хочу прежде сказать о странной, на мой взгляд, особенности нашего поведения, которая нами не замечается. Вы, например, замечали за собой отсутствие логики? Сейчас вы, наверное, подумали: «Ну, что за глупый вопрос? Отсутствием логики страдают блондинки из анекдотов, а у меня все нормально!» А так ли это на самом деле? Если касаться именно медицины, то, например, имея боль в спине, вызванную межпозвоночной грыжей, что мы делаем, когда возникает сильное обострение, лишающее нас работоспособности и сна? Первым делом, если это нестерпимая боль, мы вызываем «скорую помощь», врачи которой могут сделать инъекцию обезболивающего и посоветовать что-нибудь в плане дальнейшего лечения, в том числе обратиться в поликлинику. Сейчас есть немало государственных и частных клиник, в которые можно по этому поводу обратиться, да плюс еще и наш вездесущий Интернет, который поможет с необходимой информацией. При оптимистичном варианте развития событий боль как-нибудь постепенно со временем стихнет, и жизнь наладится. А что если этого не произойдет? Поиски информации на бесконечных просторах Интернета, как всегда, дадут многое, о чем можно подумать и о чем лучше не

думать. Вы найдете предложения различного «калибра» — от какой-нибудь наследственной ясновидящей Венеры Задунайской и костоправа деда Матвея из села Старые Хомуты до «лучших клиник Германии, Израиля и Америки». Где-то это лечат огурцом, где-то — массажем, где-то пчелами с пиявками, где-то — чудо-биодобавками, а где-то — нейрохирургическим лазером и стволовыми клетками. Выбор велик, но от этого почему-то становится не радостно, а. наоборот, даже грустно.

Лежишь себе «удобно скрючившись», чтобы меньше боль чувствовать, и начинаешь обзванивать друзей и узнавать, что лучше всего предпринять. А это тот же «Интернет», только маленький. Если твои близкие такие же пенсионеры-бюджетники, то порекомендуют как минимум прикладывать на больное место листья хрена и капусты, а на ночь натираться «лошадиным гелем». А если, наоборот, миллионеры, то скажут: «Не теряй времени — слетай в Швейцарию и сделай операцию. Только знаешь, там кому как — вон Анне Сергеевне сразу помогло, а Иван Иванович уже третью сделал, но пока так же дома и лежит». А при чем тут логичность-нелогичность, спросите вы. Я вот обращусь в нормальную государственную больницу — и меня вылечат без всяких «художеств». Да, это был бы оптимальный вариант. Но будет ли так? Допустим, вы так и сделали, а ничего не помогло: ни капельницы, ни таблетки, ни уколы с физиопроцедурами и массажем. Что теперь делать — операцию? Да, можно и операцию, которая даже может быть и успешной. А если нет? А если у вас не банальная межпозвоночная грыжа, а, например, эпилепсия, мигрень, стенокардия, поражение тройничного нерва, сколиоз, головокружение, онемение рук, нарушение памяти, бесплодие, импотенция, паркинсонизм, детский церебральный паралич, поражение седалищного нерва, альгоменорея, гиперактивность, аутизм, энурез, псориаз, выпадение волос, последствия инсульта и еще бог знает какая-нибудь из бесчисленных болезней, тогда что делать? Что оперировать, куда прикладывать пиявку и какую капельницу ставить? А если еще и катастрофически не хватает времени и денег, тогда вообще страшно становится.

Да при чем же тут нелогичность, скажете вы. А я тоже хочу в ответ спросить. Эти заболевания считаются практически неизлечимыми? Да, конечно, они ведь не лечатся современной медициной и раньше не лечились, это все знают, ответите вы. А если я скажу, что теперь это не так и найдена возможность лечения этих заболеваний устранением их причины, что вы про меня подумаете? Наверняка много разного. Верить и соглашаться, что технический прогресс способен, должен и постоянно движется вперед, вполне логично. Верить и ждать, что ученые-медики найдут наконец новые методы лечения, способные избавить нас от разных заболеваний, тоже логично и естественно. Знать, что за тысячи лет не была найдена единая причина заболеваний человека, тоже нормально. А если, например, вам кто-то скажет: «Знаешь, тут у нас, в Краснодаре, нашли такой метод лечения, который быстрый, простой, для всех болезней одинаковый, причем помогает разом и надолго». Так не бывает, скажете вы. Но почему?! И с этого момента может начаться долгая дискуссия о том, что может быть и чего не может быть, потому что не может быть никогда.

У меня нет цели описывать этот бесконечный спор, потому что логика в нашей жизни и поведении занимает далеко не первое место. Видеть и знать, что мы рождаемся, стареем и умираем, соответствует логике. Хотеть и верить, что это не так, приятно, но если это еще не доказано, то логике не соответствует. Точно так же странно верить в то, что сотни миллионов людей, выполнив разные полезные процедуры, не излечились, а ты, лично ты, пройдя то же самое, станешь здоровым. И наоборот, если другие люди избавились от своих заболеваний благодаря новому методу лечения, то в том, чтобы думать, что с тобой этого не произойдет, нет никакой логики.

В науке всегда параллельно существовали разные взаимоисключающие теории, особенно в тех областях, где предмет изучения невозможно «пощупать руками». Вот лишь несколько примеров: в географии считали, что земля плоская, а те, кто утверждал, что земля имеет форму шара, подвергались гонениям; в астрономии средних веков было понятие о Земле, как о центре Вселенной, что тоже оказалось неправдой; до открытия микроскопа за причину инфекционных заболеваний принимали все, что угодно, только не микробов; существует еще множество примеров в химии, математике, экономике (в которой до сих пор никак толком не разберутся) и многих других науках. Странно считать, что медицина находится от этой тенденции в стороне. Доказательства и обоснования любого научного открытия всегда появлялись позже самого открытия, при постановке многочисленных опытов и статистической обработке данных. Я говорю это к тому, что пользоваться положительными результатами какой-либо деятельности можно без знания принципов, лежащих в ее основе. Например: я не знаю, как устроен телевизор, сотовый телефон, компьютер, кондиционер, как устроен замок входной двери и кухонный кран, я не знаю, как делают мою обувь и из чего состоит чупа-чупс. Но я с

успехом всем этим пользуюсь. Я примерно знаю, вернее, подозреваю, что знаю, почему гаснет спичка, если на нее подуть. Нет, это я знаю точно, не потому, что пробовал и у меня получилось, от этого знаний не прибавится, просто меня этому научили в школе. Кстати, почему гаснет спичка, если на нее подуть? Это простой, но не праздный вопрос, на который не каждый сразу и ответит. Все это я сказал, чтобы проиллюстрировать, что при таком глобальном незнании я вполне комфортно себя чувствую среди непонятных мне вещей, которыми свободно пользуюсь. Никто даже и не подумает терроризировать меня вопросами об устройстве и принципах работы всех этих и многих других агрегатов. Тогда почему же некоторые люди, приходящие ко мне на прием как к дипломированному врачу, удивляются, что я знаю и умею лечить разные болезни?

Тут я никакой логики не вижу, и аргументы, что другие люди не могут делать того, что умею я, мне кажутся просто несерьезными. Ну, правда, что странного в том, что какой-то фермер узнал какие-то закономерности и научился выращивать такие урожаи пшеницы, которые за всю историю человечества никто не мог вырастить? Никто почему-то не удивляется.

Но если я предлагаю человеку, который пришел ко мне на прием в первый раз, избавить его от мучившей его многие годы боли без анализов, которых у него с собой целый пакет, то он удивляется и даже может уйти. В этом и есть отсутствие здравого смысла, которое удивляет. Я вот, например, приезжая в автосалон на плановое техническое обслуживание своего автомобиля, только радуюсь, если мне предлагают что-нибудь новое, что позволит мне лучше ездить на своей машине. Мне и в голову не придет сказать мастеру: «Что-то подозрительно! А вы почему это знаете, а я, например, не знаю? А вы профессор технического обслуживания? Нет? А почему, раз вы такой хороший мастер, живете и работаете не в Москве или Израиле, а в Краснодаре? И что, до вас никто ничего подобного не умел делать? Даа-а?.. Нет, мил человек, поеду-ка я в другой салон: слишком уж подозрительно тут у тебя. Там мне все сделают как надо, как по-прежнему, они там ерундой не занимаются и ничего не придумывают, в отличие от тебя». Такой абсурд с автомехаником не пройдет, зато с врачом — легко.

Я не буду в этой публикации слишком углубляться в тонкости нейрофизиологии, потому что для большинства людей, желающих получить реальную помощь, все эти тонкости не важны. Интересующиеся могут все узнать в специальной литературе и материалах сайта www.nevrologica.ru. Собственно, сама профессия врача подразумевает постоянное самосовершенствование, и никакие другие факторы, кроме собственного стремления врача, а уж тем более место жительства, не могут влиять на его квалификацию, если человек имеет желание быть профессионалом. Метод лечения заболеваний, которые я перечислил выше, заключается в восстановлении нормальной работы центральной нервной системы.

Головной мозг управляет всеми функциями, органами и системами нашего организма. Любое внешнее воздействие, превышающее компенсаторные возможности центральной нервной системы, ведет к устойчивым нарушениям в ее работе, которые и проявляются как симптомы различных заболеваний. Мозг управляет всем и самим собой. Стресс оставляет в нем «следы» в виде устойчивого изменения активности нервных центров, управляющих различными органами и системами. Например, если отделы мозга, управляющие сердцем, легкими или почками будут работать неправильно, то в этих органах начнутся проблемы, которые будут тем серьезней, чем более грубые нарушения центральной регуляции мы имеем. А если возвратить головной мозг в прежнее, нормальное, работоспособное состояние, то соответствующие симптомы исчезнут. Другими словами, причиной различных заболеваний является «программный сбой» в работе головного мозга, устранив который, мы устраним причину заболевания и соответствующие ему симптомы. Вот кратко суть моего метода.

Хочу особо отметить, что этот метод лечения не является медикаментозным, а относится к рефлексотерапии. То есть принцип, лежащий в его основе,— это воздействие на работу нервной системы посредством кратковременных болевых импульсов. У нас на теле имеется так называемая трапециевидная мышца, которая прикреплена сзади к затылку, шее, плечевым суставам, лопаткам и грудному отделу позвоночника. Нерв, управляющий этой мышцей, анатомически и функционально является частью нервной системы (ретикулярная формация), которая контролирует работу всех отделов головного мозга. Если какой-то из отделов начинает в результате внешних воздействий работать в режиме отличном от нормального, то на трапециевидной мышце это проявляется локальным напряжением отдельных ее участков. Эти напряженные и болезненные при пальпации участки соответствуют участкам мозга, имеющим функциональные нарушения. Нанося кратковременное (1—2 минуты) болевое раздражение на эти участки мышцы посредством введения в них одного миллилитра воды для инъекций либо другого болезненного при внутримышечном

введении раствора, мы вызываем локальные электрохимические реакции. Импульсы, поступая в головной мозг, «включают» в нем процесс, подобный процессу перезагрузки в компьютере. Этот процесс продолжается на протяжении шести недель и приводит к восстановлению нормальной активности нервных центров. По смыслу происходящих в нервной системе процессов я и решил назвать этот метод лечения различных заболеваний «Восстановление Активности Нервных Центров», в английской транскрипции — The Restoration Of Activity Of Nerve Centers (RANC). Внешне эта процедура напоминает паравертебральную блокаду. Собственно, с паравертебральных блокад все и началось. Когда в 1998 году я разбирался с физиологическим механизмом, лежащим в принципе их действия, то предположил, что наблюдаемые эффекты обеспечиваются не составом инъекции, а именно кратковременным болевым эффектом от его введения. Поэтому были подобраны составы, наиболее соответствующие поставленной задаче. Таким образом, этот метод лечения является как бы модифицированной паравертебральной блокадой. Отдельное название ему пришлось дать, чтобы обозначить его механизм действия и области применения.

С тех пор как в 2013 году я опубликовал результаты этой работы в Интернете, я общался и общаюсь с коллегами из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья, которые искали новые возможности повышения эффективности лечения и работали в этом направлении. Я никогда не стремился обозначить свою работу принятыми в нашей профессии званиями. Тем более приятно сознавать, что мои коллеги, имеющие звания кандидатов и докторов медицинских наук, принимают мою теорию и применяют в своей работе. Когда я узнаю, где людям уже оказывают помощь российским методом RANC, то чувство личного участия в таком интересном и полезном деле придает ощущение осмысленности жизни, что в нашей профессии особенно важно.

Метод RANC уже пятый год живет своей собственной жизнью, и я большей частью лишь случайно узнаю, где его еще начинают применять. Это хорошо, потому что, обладая высокой эффективностью при прежде неизлечимых заболеваниях, он очень доступен и экономен, что в наших российских условиях особенно важно. Эти его свойства позволят со временем внедрить его повсеместно, вплоть до любой сельской амбулатории. Я знаю, что многие люди по разным причинам, в том числе и по причине якобы нарушенного авторства, не очень одобряют его широкое распространение, опасаясь дискредитации его действиями непрофессионалов. Я считаю, что этот метод лечения, который задумывался как народный, таким и останется и не может быть дискредитирован в принципе, поскольку, чтобы им успешно заниматься, нужно иметь определенные черты характера, которые совершенно несовместимы с безответственностью, трусостью, жадностью, подлостью и глупостью. Это как в хирургию никогда не пойдет человек с такими чертами характера, так и в метод RANC. Знаю, что этот метод еще недостаточно проявил свой потенциал и пока еще не очень известен. Но все же его применяют отдельные врачи в Канаде, США, Ирландии, Израиле, Болгарии, Саудовской Аравии, Литве, на Украине, в Германии, Чехии, Кыргызстане, Казахстане, Монголии, Узбекистане, Грузии. Скорее всего, этот список можно продолжить, но я такой информации пока не имею. Российские города я тоже не все могу перечислить по той же причине, потому что метод RANC распространяется сам. Вот лишь некоторые: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Ростов-на-Дону, Тюмень, Хабаровск, Екатеринбург, Красноярск, Темрюк, Новосибирск, Казань, Ахтубинск, Георгиевск, Грозный, Владикавказ, Кропоткин, Армавир, Челябинск, Ангарск, Комсомольск-на-Амуре, Воронеж, Симферополь. У меня, к сожалению, нет очень многих контактов практикующих этот метод коллег, поэтому я не буду продолжать перечисление городов, по этой же причине не стоит обращаться ко мне за номерами телефонов. Сайт NEVROLOGICA создавался мною как иллюстрированный учебник, которым могли бы пользоваться врачи, интересующиеся этим методом лечения. Инна Валентиновна Князева, с которой мы познакомились после того, как она уже два года успешно применяла метод RANC в Воронеже, добилась очень интересных результатов в лечении псориаза, болезни Паркинсона и эпилепсии. Геннадий Васильевич Бердюгин из Ангарска предложил интересный вариант раствора для инъекций, Элла Александровна Кароль из Nahariya (Израиль) получает интересные результаты по лечению вегетативных расстройств, совмещая свой опыт с методом RANC. Успешно работает под руководством Оксаны Валериевны Куликовой «Клиника на Мате Залки» в Красноярске.

К сожалению, даже больший объем статьи вряд ли смог бы вместить в себя всю информацию о российском методе RANC, но такая цель и не ставилась, потому что те, кто интересуется, могут найти ее на сайте www.nevrologica.ru. Главное, на мой взгляд,— это донести информацию, что к существующим на сегодня методам лечения прибавился новый. А там уж каждый сам волен решать,

как с этим быть.

В заключение статьи я хочу сказать, что то, чего сегодня добивается медицина, было заложено предыдущими поколениями врачей, без работ которых мы не имели бы тех возможностей, которые у нас есть. Поэтому я просто хочу напомнить, что теория нервизма пришла в мировую медицину из России и была выдвинута отечественными учеными в конце XIX и начале XX веков.

1. А именно Иваном Михайловичем Сеченовым (Рефлексы головного мозга, 1863 год), который говорил: «И спинной, и головной мозг работают по принципу рефлекса и контролируют деятельность всего организма».

2. Владимир Михайлович Бехтерев изучил функции мозга в эксперименте у здорового и больного человека, сказал: «Головному мозгу принадлежит ведущая роль в регуляции функций организма».

3. Сергей Петрович Боткин обнаружил, что различные заболевания имеют нейрогенную природу. При поражении центральной нервной системы и стрессорных воздействиях возможно развитие заболеваний. С. П. Боткин считал, что нейрогенная причина лежит в основе таких заболеваний, как базедова болезнь, язва, гипертоническая болезнь и сахарный диабет.

4. Иван Петрович Павлов изучил влияние центральной нервной системы на работу сердца, тонус сосудов, величину кровяного давления, деятельность желудочно-кишечного тракта, обменные процессы. Изучил интегративную функцию центральной нервной системы, которая объединяет работу органов и систем в единое целое. Изучил взаимодействие организма с окружающей средой, изучил работу коры больших полушарий головного мозга как высшего распорядителя и распределителя функций в организме.

Нервизм — это идея о преимущественном значении нервной системы в регулировании физиологических функций и процессов, совершающихся в организме человека и животных. Он стремится распространить влияние нервной системы на как можно большее количество функций организма. Понятие «нервизм» введено в физиологию И. П. Павловым в 1883 году. Нервизм стал всеобъемлющей научной теорией, охватывающей биологию, физиологию, клинику не какими-либо случайными связями, а органически, на основе самого важного признака позвоночных — группировки всего вокруг нервной системы.

Сущность технологии метода RANC, применяемой для восстановления активности нервных центров, состоит в том, чтобы, оказав массированное, кратковременное (1,5—2 мин.) болевое раздражение в области трапециевидных мышц посредством внутримышечного введения воды для инъекций, вызвать возбуждение нервных центров головного мозга. Для стимуляции нервных центров мозга используется вода для инъекций, которая вводится в трапециевидные мышцы на глубину 15 миллиметров в объеме 1,0 миллилитра. Инъекции в трапециевидные мышцы выполняются с обеих сторон по 10—15 введений с каждой стороны. В результате выполненной процедуры болевое раздражение передается через добавочный нерв в ствол головного мозга, где переключается на ядра ретикулярной формации.

Наступившее в результате этого возбуждение ядер ретикулярной формации ведет к стимуляции нервных центров головного мозга. Согласно полученным мной в течение 14 лет наблюдениям, процесс восстановления активности нервных центров после однократного воздействия предлагаемым способом продолжается 6 недель. В результате наступившей стабилизации активности нервных центров головного мозга на нормальном физиологическом уровне убирается причина большинства известных патологий, в основе которых лежат функциональные нарушения. Результатом наступивших изменений является восстановление центральной регуляции различных функций и систем организма. Предлагаемый способ лечения не имеет абсолютных противопоказаний, а также ограничений по возрасту и полу пациентов.

Методом RANC можно лечить заболевания, трудно поддающиеся или вовсе не поддающиеся традиционной фармакотерапии

1. Боли в позвоночнике:

● боли в шее,

● боли между лопатками,

● боли в пояснице,

● боли в грудной клетке (межреберная невралгия).

2. Боли в плечах, предплечьях и кистях (в том числе онемение рук).

3. Боли в коленных и тазобедренных суставах.

4. Поражения седалищного нерва.

5. Грыжи межпозвоночных дисков.

6. Боли при поражении тройничного нерва.

7. Головная боль, в том числе мигрени, последствия травм и внутричерепное давление.

8. Боли в области сердца и стенокардия.

9. Эпилепсия.

10. Тики.

11. Последствия инсультов.

12. Нарушения речи — логоневроз (заикание).

13. Нарушения мозгового кровообращения.

14. Синдром Паркинсона.

15. Вегетососудистая дистония (надсегментарная вегетативная дисфункция).

16. Детский церебральный паралич.

17. Гиперактивность у детей.

18. Аутизм.

