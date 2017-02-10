На железнодорожных вокзалах Сочи введут электронную очередь

Президент РЖД обсудил с билетными кассирами наиболее актуальные вопросы, связанные с обслуживанием пассажиров во время поездки, а также выслушал пожелания и предложения по улучшению условий труда билетных кассиров, в том числе о возможности введения системы управления электронной очередью в кассовых залах.



Система управления электронной очередью — это совокупность электронного оборудования и программного обеспечения, позволяющая упорядочить прием посетителей, ускорить процесс обслуживания и сократить время их ожидания в очереди, а также получить эффективный инструмент контроля загрузки и качества работы персонала.



Кроме вокзалов курорта, в этом году система электронных очередей будет реализована на девяти вокзалах Москвы, пяти вокзалах Санкт-Петербурга, двух вокзалах Нижнего Новгорода, а также на вокзалах Волгоград-1, Самара, Ростов-Главный, Екатеринбург, Казань-Пассажирский, Казань-Восстание, а также вокзалы Сочи и Адлер, сообщает пресс-служба РЖД.