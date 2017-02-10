Авиалайнер «Краснодар» совершил первый рейс

Первый рейс самолет выполнил по маршруту «Москва-Краснодар».

Авиалайнер Boeing 737−800 (VQ-BVU) под названием «Краснодар» рассчитан на перевозку 168 пассажиров (12 — бизнес-класса и 156 — экономического). Его планируется эксплуатировать как на внутрироссийских, так и на международных воздушных линиях. Именную «ливрею» на лайнер нанесли в покрасочном цехе Минеральных Вод.



В зимнем расписании 2016−2017 годов авиакомпания выполняет два ежедневных рейса из Краснодара в Санкт-Петербург и московский аэропорт Внуково, сообщает пресс-служба Базэл Аэро.