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Авиалайнер «Краснодар» совершил первый рейс

Пятница, 10 февраля 2017 10:30
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Первый рейс самолет выполнил по маршруту «Москва-Краснодар».
Авиалайнер Boeing 737−800 (VQ-BVU) под названием «Краснодар» рассчитан на перевозку 168 пассажиров (12 — бизнес-класса и 156 — экономического). Его планируется эксплуатировать как на внутрироссийских, так и на международных воздушных линиях. Именную «ливрею» на лайнер нанесли в покрасочном цехе Минеральных Вод.

В зимнем расписании 2016−2017 годов авиакомпания выполняет два ежедневных рейса из Краснодара в Санкт-Петербург и московский аэропорт Внуково, сообщает пресс-служба Базэл Аэро.

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