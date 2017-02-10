Проект строительства Западного обхода Краснодара передали ГК «Автодор»

Для обеспечения непрерывности маршрута к транспортному переходу через Керченский пролив и подключения его к автодороге М-4 «Дон» необходимо строительство Дальнего северо-западного обхода города Краснодара протяженностью 37,5 км. Стоимость объекта составляет порядка 25 млрд. руб. «В соответствии с информацией Министерства транспорта РФ, реализацию проекта планирует осуществлять Государственная компания «Российские автомобильные дороги», - сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Алекссенко, добавив, что после присоединения Крыма началось строительство транспортного перехода через Керченский пролив, который является в настоящее время важнейшим проектом развития транспортной инфраструктуры нашей страны. «Реализация данного проекта обеспечит устойчивое и бесперебойное прямое транспортное сообщение с Республикой Крым. В настоящее время на территории Краснодарского края сложилось несколько маршрутов к строящемуся транспортному переходу через Керченский пролив. Уже сегодня по ним движутся автомобили как к паромной переправе, так и к строительным площадкам на Таманском полуострове», - сказал вице-губернатор. Он отметил, что самый оптимальный маршрут - Краснодар (от автодороги М-4 «Дон») – Славянск-на-Кубани – Темрюк – хутор Белый (до автодороги А-290 Новороссийск – Керчь). Этот маршрут на 50 километров короче и на один час быстрее чем по федеральным дорогам через Абинск и Крымск. Он проходит по трём автомобильным дорогам общего пользования регионального значения общей протяженностью 173,6 км. Для формирования полноценного скоростного маршрута к транспортному переходу через Керченский пролив необходимо проведение его реконструкции с доведением параметров автодорог до норм I технической категории, а также строительство обходов населённых пунктов. «Объем финансовых средств, требуемых для выполнения указанных мероприятий, заведомо превышает возможности краевого бюджета. Поэтому в настоящее время с Федеральным дорожным агентством и Министерством транспорта Российской Федерации согласован вопрос передачи регионального маршрута в федеральную собственность до конца 2017 года», - сообщил Андрей Алексеенко.