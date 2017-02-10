Обнаружены ранее пропавшие двое несовершеннолетних

В ходе проведенных поисковых мероприятий вечером 9 февраля на территории Республики Адыгея обнаружены 13-летняя Виктория Сосюра и ее 15-летний брат Сергей.

Как сообщалось ранее, во второй половине дня 8 февраля брат и сестра вышли из дома, расположенного в селе Шереметьевском Тбилисского района, при этом девочка оставила матери записку, в которой сообщила о своем уходе и о том, что она будет скучать.

Пропавшие были обнаружены в селе Красногвардейском Республики Адыгея. По предварительным данным, дети ушли из дома по причине ссоры с матерью и находились вместе с 27-летним знакомым.

В настоящее время следствием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также возможного совершения в отношении детей какого-либо преступления. Расследование уголовного дела продолжается.