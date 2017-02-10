Кубанскому коллекторскому агентству отказано в регистрации

В соответствии с новеллами в законодательстве, с начала 2017 года все коллекторские агентства будут вести свою деятельность в новых условиях – им необходимо войти в государственный реестр.

В Краснодарском крае это не вызвало ажиотажа среди контор по «выбиванию» долгов, но, как говорится, «процесс пошел».

Рассмотрев одно поступившее заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр, Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю отказало заявителю в государственной регистрации права. Заявитель – ООО «Независимая экспертная палата».

Отказ включения сведений о юридическом лице, осуществляющем деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности был вынесен в связи с отсутствием ряда документов. В частности, не были предоставлены сведения о бухгалтерской отчетности в налоговый орган по месту учета налогоплательщика; копии выписки из технической документации на программное обеспечение, заверенной его производителем; копии паспортов или сертификатов соответствия на оборудование с указанием спецификации.

Однако отказ о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр не является препятствием для повторной подачи заявления о внесении данных.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю