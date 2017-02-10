Уголовная ответственность за забывчивость

Дознаватель Красноармейского районного отдела судебных приставов Управления ФССП России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч.1 ст.157 Уголовного кодекса Российской Федерации («Злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей») в отношении жителя станицы Новомышастовской, отца двоих детей – 15-летней дочери и 13-летнего сына.

Мужчина, обязанный платить алименты в размере 1/3 от заработка и (или) иного дохода, в течение нескольких месяцев уклонялся от выполнения родительского долга. В итоге горе-папаша оказался должен детям порядка 50 тысяч рублей.

Приставы в соответствии с законодательством несколько раз предупреждали должника о том, что за злостное уклонение от уплаты алиментов его могут привлечь к уголовной ответственности, однако он продолжал игнорировать судебное решение. Итогом его упрямства стала реальная перспектива предстать перед судом.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю