В Сочи сыграет горнолыжный оркестр. Его необычное «выступление» состоится в самый веселый день в году - 1 апреля на горном курорте «Роза Хутор». Таким удивительным образом в горах Сочи планируют установить рекорд Гинесса.

- Это будет настоящий народный оркестр! Стать участником высокогорного оркестра смогут все желающие. Для этого достаточно уметь громко и весело играть на любом духовом, компактном ударном или другом инструменте, уметь хотя бы медленно, но верно катиться на лыжах или сноуборде с горы, а самое главное - совмещать эти два занятия без вреда для себя и окружающих, - сообщают организаторы будущего рекорда.

Музыкальный ритм играющим лыжникам задаст шоумен и музыкант Александр Пушной. Он же поможет сыграться исполнителям, многие из которых впервые познакомятся друг с другом в горах Сочи.

- С глубокого детства и до сегодняшнего дня никто из музыкальных критиков, да и я сам не мог определить жанр моего музыкального творчества. Ставить эксперименты на музыке – это мое! К примеру, кто сказал, что саксофон и сноуборд плохо звучат вместе? Оркестр на лыжах – это реально острые музыкальные ощущения, совершенно сумасшедшее действо, которое произвело на меня большое впечатление! Вставать на лыжи в этом году, скорее всего не буду, зато помогу музыкантам сыграться, прорепетирую перед спуском главную мелодию карнавала. Я, как «руководитель рекорда высокогорного оркестра», официально приглашаю всех музыкантов-горнолыжников и музыкантов-сноубордистов мира принять веселое и массовое участие в этом акте высокого, а точнее высокогорного искусства и войти в историю рекордов Гиннесса! – рассказал Александр Пушной.

Самый громкий рекордный спуск в горах Сочи пройдет в рамках фестиваля «Бугель-Вугель». В празднике планируют принять участие более 20 000 любителей снежного отдыха и необычных забав. По формату в этом году фестиваль приблизится к настоящей Олимпиаде… чудачеств и развлечений.

Ирина СИЗОВА