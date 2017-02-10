В Крымском районе двум бывшим инспекторам ГИБДД предъявлено обвинение в получении взятки

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю двум бывшим инспекторам дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Крымскому району предъявлено обвинение в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, 30 ноября 2016 года инспекторы, находясь на автодороге «Крымск-Джигинка», в ходе патрулирования обнаружили в 7 метрах от обочины автомобиль ВАЗ 2107, водитель которого допустил аварийный съезд с проезжей части в кювет. Выясняя причины и обстоятельства, способствующие совершению ДТП, инспекторы установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, был лишен прав и у него отсутствовала страховка на автомобиль. Сотрудники полиции сообщили о необходимости передачи им взятки в размере 30 тысяч рублей за несообщение в дежурную часть отдела полиции о произошедшем ДТП и непривлечение мужчины к административной ответственности. Мужчина по телефону связался с хозяином транспортного средства и попросил перевести указанную сумму денег на банковскую карту одного из полицейских. Собственник автомобиля согласился, однако сообщил об этом в правоохранительные органы. Спустя некоторое время хозяин машины прибыл на место и лично передал 20 тысяч рублей сотрудникам полиции. После получения денежных средств злоумышленники попытались скрыться, в связи с чем началась операция по их задержанию. В ходе преследования инспекторы были задержаны и доставлены в территориальный следственный отдел СКР.

В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.