Трамп пообещал новые меры нацбезопасности в США и мир в Азии

Говоря о главной теме встречи, Трамп отметил прочность союза США и Японии. «Американо-японский альянс является краеугольным камнем для мира и стабильности в АТР», — сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Японии.

Трамп назвал важным то, что обе страны продолжают вносить существенный вклад в этот альянс, который, в чем он уверен, «будет становиться все сильнее и сильнее».

Трамп также сказал, что будет вместе с Японией строить защиту от северокорейской ядерной угрозы.

«Мы будем вместе работать над продвижением наших общих интересов, которых у нас немало в регионе, включая свободу навигации и защиту от северокорейской ракетной и ядерной угрозы. И то, и другое я считаю очень важным приоритетом», — заявил Трамп.

«Мы привержены безопасности Японии и всех территорий, находящихся под ее административным контролем», — добавил президент США, явно имея в виду оспариваемые Китаем острова архипелага Сэнкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.

Трамп также считает, что Вашингтон и Пекин могут поладить и уже находятся на пути к этому — что принесет выгоду и Японии.

«Как большинство из вас знают, у меня вчера состоялся очень, очень хороший разговор с президентом Китая. Это была очень теплая беседа. Мы находимся в процессе того, чтобы хорошо поладить. Я думаю, это также принесет большую выгоду Японии», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Как сообщал ранее Белый дом, состоявшаяся в четверг поздно вечером «продолжительная телефонная беседа» между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином была «чрезвычайно сердечной», в ходе разговора лидер США согласился уважать «политику одного Китая».