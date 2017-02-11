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На складе в Славянске-на-Кубани нашли 12,5 тысяч литров опасного алкоголя

Суббота, 11 февраля 2017 00:28
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При расследовании было установлено, что злоумышленник держал спиртное на складе в Славянске-на-Кубани. Зная о плохом качестве продукции, мужчина продолжал ее реализовывать. Так, в конце декабря прошлого года, он продал опасный алкоголь жителю Темрюкского района за 200 тысяч рублей.

После посещения складов следователи изъяли 12,5 тысяч литров спиртосодержащей продукции, в том числе коньяка и водки. Анализ показал, что в жидкости имелись токсичные примеси, угрожающие здоровью и жизни потребителей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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