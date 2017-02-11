Кубанский рис получил государственный знак качества

Отметим, что во время исследования оценивалось качество, безопасность и потребительские свойства риса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Знаком качества был отмечен рис марок «Националь Кубанский» и «Националь Краснодарский».
Напомним, за прошлый год Кубань собрала миллион тонн риса и 14,5 миллиона тонн зерна.
Как писал «ФедералПресс» ранее, в 2017 году агропромышленные комплекс Краснодарского края получит поддержку в размере порядка 6,3 млрд рублей.
Кубанский рис получил государственный знак качестваСуббота, 11 февраля 2017 00:29
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Отметим, что во время исследования оценивалось качество, безопасность и потребительские свойства риса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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