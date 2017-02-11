Объявлен конкурс на пост главы Апшеронского района

С 6 марта в муниципалитете начнется прием заявлений на участие в конкурсе на пост главы района. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Документы будут приниматься вплоть до 10 апреля. А сам конкурс пройдет 27 апреля.

Напомним, 31 января 2017 года глава Апшеронского района Андрей Кравченко попросил главу региона Вениамина Кондратьева освободить его от занимаемой должности. Совет муниципалитета только 3 февраля принял отставку Кравченко.

Как писал «ФедералПресс» ранее, 6 февраля был назначен временно исполняющий обязанности главы Апшеронского района. Им стал Роман Герман, который ранее дважды избирался депутатом совета муниципалитета, а также работал заместителем председателя совета.