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Из Сочи в Челябинск начнут летать самолеты

Суббота, 11 февраля 2017 00:30
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Новый рейс будет следовать по направлению Челябинск — Сочи — Минеральные Воды — Челябинск. Жителям уральского региона он будет доступен с 10 февраля по 24 марта.
Вылет из Челябинска запланирован на 08:30 утра, прибытие в Сочи — в 10:00 утра. Из Международного аэропорта Сочи самолет будет вылетать в 10:45 утра, прибывать в Минеральные Воды — в 11:40. Вылет из Минеральных Вод — в 12:30, прибытие в Челябинск — в 17:30.
Перелет будет выполняться на воздушных судах А — 320, вмещающих до 156 пассажиров.
Минимальный тариф на данном направлении составит 7 085 рублей, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

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