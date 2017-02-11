Проект наземного метро получил поддержку администрации Краснодара

Проект наземного метро в Краснодаре «Наземка» получил поддержку со стороны городской администрации.

9 февраля активисты с представителями КЭП, РЖД, администрации города совершили объезд предлагаемых маршрутов, осмотрели предполагаемые места станций, перехватывающих парковок.

«Реализация проекта “Наземка” позволит значительно сократить время в пути следования пассажиров относительно городского общественного автотранспорта, при этом развитие внутригородского железнодорожного движения, синхронизированного с общественным городским транспортом, позволит частично разгрузить город от автомобильных заторов и улучшить экологическую ситуацию в городе Краснодаре», — сказано в документе, который направили «Городским решениям» после рассмотрения их обращения.