В Краснодаре создали Совет по вопросам стратегического развития города

В Краснодаре создан Совет по вопросам стратегического развития и приоритетным проектам при главе города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава Краснодара Евгений Первышов подписал соответствующее постановление.

- Рассчитываю, что в конечном итоге мы получим, новую компетентную общественную структуру, которая будет участвовать в разработке решений и давать экспертное заключение по наиболее важным городским вопросам, помогать городской власти эффективно работать в интересах жителей краевого центра, — сказал Первышов.

Заниматься отбором кандидатов для включения в Совет будет временный оргкомитет из 10 человек, созданный на три месяца. В него вошли представители общественных организаций, учреждений и предприятий города. Возглавляет Совет Евгений Первышов.

Совет будет совещательным органом. Он будет заниматься изучением и обсуждением городских проблем, находить способы их решения, подключая