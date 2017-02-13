Сочи, баскетбольный день

Минувший выходной день прошел в Сочи под флагом баскетбола. На паркете спортивного дворца "Большой" в Олимпийском парке с самого раннего утра и до позднего вечера проходили игровые баскетбольные конкурсы и матчи лучших российских детских и юношеских команд. Затем на площадке появились знаменитые ветераны, обладатели чемпионских мировых и олимпийских медалей. Вершиной всего стала бескомпромиссная встреча первоклассных команд "Звезды мира" - "Звезды России". В игре участвовали известные всему миру мастера Андрей Воронцевич, Сергей Карасев, Нандо де Коло, Кит Лэнгфорд, Янис Тимма, Виктор Хряпа, Алексей Швед и другие. Наши в итоге победили - 129 : 121. Звук финальной сирены буквально утонул в грохоте оваций.

- Можно смело сказать, что в Сочи пришел большой баскетбол! После замечательных зимних Олимпийских игр 2014 года приморский город превратился в огромный физкультурный центр. Представители самых разных видов спорта сейчас стремятся проводить здесь крупные турниры. Праздник баскетбола удался на славу, это значит, что и этот вид спорта получил в Сочи постоянную прописку. Думаю, что вскоре здесь будет создана команда мастеров, все курортники во время отдыха смогут приходить на матчи российских баскетбольных клубов, - считает легендарный баскетболист, автор знаменитого "Золотого паса", олимпийский чемпион "Мюнхена-1972" Иван Едешко.

- Проведение в нашей стране таких баскетбольных праздников, как в Сочи, обязательно окажет влияние на молодых россиян! Многие из них убедятся, что учебу в школе, колледже или институте надо обязательно совмещать с занятиями спортом. Сама я пришла в баскетбольную секцию в 12 лет, при этом каждый день успевала и на школьные уроки, и на тренировки. Спорт научил дисциплине, открыл широкую дорогу, дал настоящую цель! Поэтому всех юных граждан России призываю начать заниматься спортом как можно скорее, - поделилась своими мыслями одна из лучших отечественных баскетболисток, олимпийская чемпионка "Барселоны-1992" Ирина Сумникова.

Поболеть за участников баскетбольных баталий в спортивный зал "Большой" пришло более 10 тысяч зрителей. Это были не только сочинцы, но и многочисленные курортники, проводящие сейчас свои отпуска в пансионатах и санаториях Сочи. Над головами зрителей трепетали российские флаги и плакаты с названиями самых разных городов - Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Майкоп, Пятигорск, Ростов-на-Дону и так далее. И для каждого из гостей большой баскетбольный день в Сочи стал знаковым событием. Кто-то просто от души поболел за любимых игроков, кто-то был рад встрече со знаменитыми чемпионами прошлых лет, а кто-то принял твердое решение поскорее связать свою жизнь с занятиями физкультурой. Например, с игрой в баскетбол, такой классный вид спорта...

Ирина СИЗОВА