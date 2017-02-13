Любовь растопит лед

«Растопить лед своими сердцами» предлагают в горах Сочи. Сделать это можно будет 14 февраля на ледовом катке горного курорта «Роза Хутор». В День святого Валентина здесь будет действовать специальный тариф для всех влюбленных – 650 рублей за два часа катания и прокат двух пар коньков на двоих. Посетителей также ждут памятные снимки от профессионального фотографа, романтические музыкальные сеты, розыгрыши и викторины с призами, тёплые напитки и закуски от бара «Эскимос».

- Для тех, кто предпочитает конькам горные лыжи или сноуборд, 14 февраля будет действовать специальное предложение «Ски-пасс для влюблённых в Роза Хутор». Стоимость вечернего ски-пасса на двоих составит 1250 рублей, - рассказывают на курорте.

Ну а если вы планируете провести романтический вечер на побережье Сочи – добро пожаловать в гостиницу «Pullman», созданную компанией «Юниверсити Плаза», на приморской набережной. Шеф-повар ресторана «Sel Marine» разработал специальное меню для празднования Дня святого Валентина. Влюбленные гурманы смогут отведать чипсы из сладкого картофеля с фисташковым кремом, крабовую панна котту с икрой из манго и маракуйи, тунец гриль с салатом из клубники и базилика, кальмары, фаршированные креветками, оленину с лесными ягодами, сорбет из зеленого чая и потрясающий десерт – «Пурпурное сердце». Стоимость ужина на двоих составит четыре тысячи рублей.

Ирина СИЗОВА